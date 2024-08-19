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Индия в июне сократила импорт нефти

Индия в июне сократила импорт нефти Индия в июне 2024 года импортировала 18,55 млн тонн нефти - на 7,6% меньше, чем в июне 2023 года.
Энергетика
19 августа 2024 г. 15:44
Индия в июне сократила импорт нефти

Индия в июне 2024 года импортировала 18,55 млн тонн нефти - на 7,6% меньше, чем в июне 2023 года.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщило Министерство торговли страны.

В денежном выражении поставки составили 11,311 млрд долларов (+12,5% г/г и -29,1% к маю). Месяцем ранее страна закупила 25,5 млн тонн. Таким образом, к маю 2024 года импорт снизился на 27,2%.

В целом за шесть месяцев Индия импортировала 129,16 млн тонн нефти (в денежном выражении - 78,32 млрд долларов), что сопоставимо с уровнем аналогичного периода прошлого года.

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