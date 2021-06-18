Индия увеличит долю СПГ в потреблении газа до 70%

На стадии реализации находятся СПГ-проекты мощностью 19 млн тонн в год

Доля СПГ в общем потреблении газа Индии за десять лет может вырасти до 70% с текущих 50%.

Как передает Report со ссылкой на ngv, об этом заявил глава компании Petronet LNG А.К. Сингх.

Премьер-министр страны Нарендра Моди поставил цель увеличить долю природного газа в энергобалансе Индии более чем в два раза к 2030 году — с 6,3% до 15%. По его словам, для достижения этой цели необходимо нарастить потребление газа до 640 млн кубометров в сутки с нынешних 155 млн кубометров.

В настоящее время индийские компании вкладывают миллиарды долларов в развитие газотранспортной инфраструктуры, включая прокладку 15 тыс. км труб (сейчас газопроводная сеть Индии составляет 17 тыс. км). Кроме того, на стадии реализации находятся СПГ-проекты мощностью 19 млн тонн в год. Petronet владеет двумя СПГ-терминалами в Индии, на которые приходится до 53% от существующих импортных мощностей в 42 млн тонн в год. Сингх также подчеркнул, что необходимо увеличить этот показатель до 155 млн тонн в год.

«В условиях ограниченного роста поставок газа на внутренний рынок СПГ будет играть важную роль в удовлетворении этого дополнительного спроса», — сказал он.

Глава Petronet отметил, что замена около 30% от импортируемой нефти на сжиженный природный газ позволит Индии сэкономить до 10 млрд долларов США при текущем уровне цен.

Напомним, что этой весной H-Energy получила первую в Индии плавучую установку для хранения СПГ и его регазификации (FSRU). Она пришвартована на СПГ-терминале компании в Джайгархе в Махараштре на западном побережье Индии.