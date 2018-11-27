Индия увеличила закупку нефти из Ирана

Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ Индия в октябре увеличила импорт иранской нефти на 36% по сравнению с прошлым годом.

Как передает Report, об этом говорится в докладе Института статистики и внешней торговли Индии.

Увеличив импорт иранской нефти, Индия сократила импорт сырья из Саудовской Аравии на 13%.

По данным доклада, Индия в сентябре импортировала из Ирана 1,89 миллиона тонн нефти. В октябре Индия увеличила импорт иранской нефти до 2,59 миллиона тонн, что составляет 1,42 миллиарда долларов.

Саудовская Аравия поставила в Индию в октябре 3,05 миллиона тонн нефти, что на 13 процентов меньше, чем в сентябре.

Индия является вторым самым крупным импортером иранской нефти после Китая.