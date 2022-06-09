Индия увеличила закупки российской нефти по цене ниже мировой

Индия увеличила импорт российской нефти после начала боевых действий РФ в Украине, закупая это сырье по ценам значительно ниже мировых.

Индия увеличила импорт российской нефти после начала боевых действий РФ в Украине, закупая это сырье по ценам значительно ниже мировых.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет газета The Economic Times со ссылкой на источники в нефтяной отрасли республики.

Индийские государственные и частные нефтеперерабатывающие заводы значительно увеличили потребление российской нефти по ценам, которая ниже мировых. С учетом расходов на доставку нефти и страхование логистики, которые резко возросли после февраля этого года, а также прибыли трейдеров фактический размер скидки на нефть из России для индийских импортеров составил 10 долларов за баррель.

По данным аналитической компании S&P Global Market, в апреле доля российской нефти в общем импорте углеводородов Индией достигла 5%, в то время как за весь прошлый 2021-2022 финансовый год этот показатель составлял 1%.

Как ранее сообщал телеканал NDTV, Индия хочет покупать у России нефть менее, чем за 70 долларов за баррель, чтобы компенсировать риски, связанные с финансированием поставок после введенных против Москвы западных санкций.

Зависимость Индии от импорта нефти в прошлом финансовом году достигла 85,5%.