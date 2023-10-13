Индия создаст крупнейший в мире центр возобновляемой энергетики

В Индии построят крупнейший в мире центр по производству возобновляемой энергии, который будет находиться в городе Мундра штата Гуджарат. Строительством займется крупная компания Adani Group.

В Индии построят крупнейший в мире центр по производству возобновляемой энергии, который будет находиться в городе Мундра штата Гуджарат. Строительством займется крупная компания Adani Group.

Как передает Report, об этом сообщает издание Money Control.

На территории центра установят солнечные модули, ветряные турбины и другие установки для выработки экологически чистой энергии, сообщает издание.

Совместное расположение производственных предприятий и порта в городе Мундра также упростят экспорт продукции. Установленная мощность солнечных модулей Adani Group в настоящее время составляет 4 ГВт. В планируемом центре компания также собирается производить все вспомогательное оборудование, включая стекло, пленки из этиленвинилацетата (ЭВА), защитный лист и алюминиевые рамы, которые используются в солнечных панелях.

"Это будет первая и единственная в мире интегрированная экосистема для производства солнечной энергии. Даже в Китае нет производства всех вспомогательных устройств и полностью интегрированной экосистемы в одном месте", - сказали в компании.