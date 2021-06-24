Индия снизила импорт ближневосточной нефти до 25-месячного минимума

Индийцы купили казахстанскую смесь КТК и канадскую нефть из-за привлекательных скидок по сравнению с датированными Brent и WTI соответственно

Доля ближневосточного сырья в нефтяном импорте Индии в мае упала до 25-месячного минимума.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные о перемещении танкеров, предоставленные трейдерами.

Сокращение импорта ближневосточной нефти связано с тем, что индийские НПЗ использовали альтернативные источники сырья в ответ на призыв правительства диверсифицировать поставки.

Индия, третий по величине импортер нефти в мире, в марте потребовала от нефтепереработчиков диверсифицировать источники нефти после того, как Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзники во главе с крупнейшим экспортером Саудовской Аравией проигнорировали призыв Нью-Дели ослабить ограничения поставок.

Согласно данным, третья по величине экономика Азии в мае импортировала около 4,2 млн баррелей сырой нефти в сутки, что несколько меньше апрельского показателя, но примерно на 31,5% больше, чем годом ранее.

Согласно данным, доля нефти с Ближнего Востока упала до 52,7% — самого низкого уровня с апреля 2019 года. В апреле показатель составлял 67,9%.

Импорт из Саудовской Аравии, второго по величине поставщика Индии после Ирака, снизился примерно на четверть по сравнению с предыдущим годом, в то время как поставки из Объединенных Арабских Эмиратов упали на 39%.

Это произошло после того, как в мае индийские государственные нефтеперерабатывающие предприятия заявили, что откажутся от импорта нефти из Саудовской Аравии.

Снижение закупок нефти на Ближнем Востоке привело к тому, что доля ОПЕК в индийском нефтяном импорте упала до рекордно низкого уровня. Чтобы заменить ближневосточную нефть, нефтепереработчики увеличили импорт из Латинской Америки, США и Средиземноморья.

Индийские нефтепереработчики закупили в марте большие объемы американской нефти, ожидая, что восстановление спроса на бензин продолжится в ближайшие месяцы, сказал Эхсан Уль-Хак, ведущий аналитик отдела исследований и прогнозов нефти в Refinitiv.

Высокий спрос на легкую нефть привел к тому, что Нигерия улучшила свой рейтинг на две ступени и в мае стала поставщиком № 3 в Индию.

Частные индийские нефтеперерабатывающие компании Reliance Industries и Nayara Energy увеличили закупки канадской тяжелой нефти до рекордных 244 тыс. баррелей в сутки, что эквивалентно примерно 6% от общего импорта Индии.

«Индийцы купили казахстанскую смесь КТК и канадскую нефть из-за привлекательных скидок по сравнению с датированными Brent и WTI соответственно», — сказал Ул-Хак.