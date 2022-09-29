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Индия попросила США, Ирак, Саудовскую Аравию и ОАЭ увеличить поставки СПГ

Индия попросила США, Ирак, Саудовскую Аравию и ОАЭ увеличить поставки СПГ Индия обратилась к Ираку, США, Саудовской Аравии и ОАЭ с просьбой увеличить поставки сжиженного природного газа.
Энергетика
29 сентября 2022 г. 12:35
Индия попросила США, Ирак, Саудовскую Аравию и ОАЭ увеличить поставки СПГ

Индия обратилась к Ираку, США, Саудовской Аравии и ОАЭ с просьбой увеличить поставки сжиженного природного газа.

Как передает Report, об этом сообщила газета Business Standard со ссылкой на источники.

Решение нарастить импорт СПГ из этих стран было принято из-за сокращения поставок топлива от дочерней компании "Газпрома" - Gazprom Markeing & Trading Singapore. В рамках достигнутого соглашения российская сторона обязалась поставить 2,5 млн тонн СПГ в течение 20 лет.

Источники сообщили, что с мая 2022 года дочерняя компания "Газпрома" стала меньше импортировать СПГ в Индию из-за западных санкций. При этом страна не стала применять к компании штрафные санкции. Но индийское правительство приняло решение диверсифицировать источники поставок.

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