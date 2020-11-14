Индия показала первый с февраля рост спроса на нефть

Потребление сырья этой страной возвращается к доковидному уровню вопреки росту заболеваемости коронавирусной инфекцией

Индия сообщила о первом с февраля росте потребления сырой нефти в годовом сопоставлении.

Как передает Report со ссылкой на Investing.com, это показало, что потребление сырья этой страной возвращается к доковидному уровню вопреки росту заболеваемости коронавирусной инфекцией.

В октябре суммарный спрос на нефть вырос на 2,7% в годовом исчислении, составив 17,8 млн тонн. Об этом свидетельствуют предварительные данные, опубликованные отделом планирования и анализа министерства нефти Индии. При этом потребление транспортного топлива достигло уровня, предшествующего пандемии, однако наибольший рост показала нафта — потребление сырья для нефтехимической промышленности выросло на 15%.

Восстановление спроса на сырую нефть третьим по значимости ее потребителем могло бы помочь закрепить рост цен на нефть на этой неделе после ралли, связанного с прорывом в области разработки вакцины против COVID-19. Строгая изоляция в Индии в конце марта привела к сокращению спроса на топливо, что привело к падению объемов переработки сырой нефти и операций на нефтехимических заводах страны.

Индийские НПЗ вышли на режим максимальной переработки сырья с первой недели ноября, а рынок нефтепродуктов в стране должен стать «почти нормальным» к I кварталу следующего года, заявил глава Indian Oil Corp Шрикант Мадхав Вайдья на конференции Adipec.

Росту спроса на топливо способствовали ежегодные октябрьские фестивали и праздники. Это сезон пика спроса на все виды товаров от бытовой техники до автомобилей, и напряженное время для доставляющих их дизельных грузовиков.

Нефтехимические заводы, которые используют нафту для производства пластмасс, автомобилей и товаров длительного пользования, после нескольких месяцев простоя стали быстро наращивать объемы производства, поскольку начал расти спрос на их продукцию.

Некоторые нефтехимические заводы компании Indian Oil, которые в течение июля-сентября сократили объемы производства вдвое из-за меньшего объема продаж, в октябре увеличили переработку сырья до 85%, сказал Сандип Кумар Гупта, финансовый директор компании.

Согласно октябрьскому прогнозу Международного энергетического агентство (МЭА), глобальный спрос на нефть вернется к докризисному уровню к 2023 году.