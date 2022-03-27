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Индия планирует увеличить импорт российского коксующегося угля

Индия планирует увеличить импорт российского коксующегося угля Индия планирует увеличить импорт российского коксующегося угля.
Энергетика
27 марта 2022 г. 16:47
Индия планирует увеличить импорт российского коксующегося угля

Индия планирует увеличить импорт российского коксующегося угля.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил министр металлургической промышленности Рамчандра Прасад Сингх.

"Мы движемся в направлении (роста) импорта коксующегося угля из России", — заявил Сингх на конференции в Нью-Дели.

По его словам, Индия планирует удвоить импорт российского коксующегося угля, "ключевого ингредиента в производстве стали".

Он сообщил, что страна уже импортировала 4,5 млн тонн, не уточнив за какой период.

Россия является шестым по величине поставщиком коксующегося и энергетического угля в Индии.

Трейдеры сообщают, что Россия может начать предлагать более конкурентоспособные цены китайским и индийским покупателям. Торговля также может быть усилена за счет торгового соглашения между рублем и рупией.

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Версия на английском языке India eyes increasing imports of Russian coking coal

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