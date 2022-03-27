Индия планирует увеличить импорт российского коксующегося угля.
Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил министр металлургической промышленности Рамчандра Прасад Сингх.
"Мы движемся в направлении (роста) импорта коксующегося угля из России", — заявил Сингх на конференции в Нью-Дели.
По его словам, Индия планирует удвоить импорт российского коксующегося угля, "ключевого ингредиента в производстве стали".
Он сообщил, что страна уже импортировала 4,5 млн тонн, не уточнив за какой период.
Россия является шестым по величине поставщиком коксующегося и энергетического угля в Индии.
Трейдеры сообщают, что Россия может начать предлагать более конкурентоспособные цены китайским и индийским покупателям. Торговля также может быть усилена за счет торгового соглашения между рублем и рупией.