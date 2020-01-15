Индия не готова подписать меморандум по газопроводу из-за Пакистана

Индия не готова подписывать меморандум о взаимопонимании по строительству газопровода Иран-Пакистан-Индия из-за участия Пакистана в проекте.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил журналистам индийский министр нефти и газа Дхармендра Прадхан.

"Мы не хотим ничего делать с участием Пакистана", - сказал министр, отвечая на вопрос о готовности Индии подписать меморандум по проекту строительства газопровода Иран-Пакистан-Индия."Мы больше заинтересованы в российском СПГ", - добавил министр.

Александр Новак в ходе визита в Иран сообщил, что Россия рассчитывает на подписание меморандума о взаимопонимании с Индией по строительству газопровода Иран-Пакистан-Индия. С Тегераном и Исламабадом подобные меморандумы уже подписаны.

В 2017 году "Газпром" подписал с Ираном меморандумы о возможности участия в разработке четырех месторождений в республике — Farzad-A, Farzad-B, North Pars и Kish. В качестве возможных вариантов монетизации газа "Газпром" рассматривает проект газопровода Иран-Пакистан-Индия, а также СПГ-завода "Иран СПГ" (Iran LNG). В ноябре 2017 года "Газпром" и иранская NIOC подписали меморандум о взаимопонимании, который позволяет компаниям приступить к подготовке ТЭО проекта газопровода из Ирана в Индию через Пакистан.Отношения между Индией и Пакистаном обострились после того, как 5 августа 2019 года Нью-Дели объявил о решении упразднить штат Джамму и Кашмир, создав на его основе две союзные территории (административные единицы, имеющие меньше прав, нежели штат): Джамму и Кашмир и Ладакх. Для этого парламент Индии отменил статью 370 конституции, которая наделяла штат особым статусом.