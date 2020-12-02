Индия надеется возобновить импорт нефти из Ирана и Венесуэлы

Некоторые члены ОПЕК опасаются, что возвращение этих объемов приведет к росту избыточного предложения без компенсационных сокращений в других странах

Индия хочет диверсифицировать источники поставок нефти, включая возобновление импорта из Ирана и Венесуэлы, после того, как Джо Байден станет президентом США.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сегодня заявил министр нефти Дхармендра Прадхан.

«Как покупатель я хотел бы иметь больше мест для покупок. У меня должно быть больше пунктов назначения для закупок (нефти)», — сказал Прадхан, отвечая на вопрос о своих ожиданиях в отношении возобновления импорта нефти из Ирана и Венесуэлы под председательством Байдена.

По мнению отраслевых обозревателей, Джо Байден может изменить отношения между США и находящимися под санкциями Вашингтона Ираном и Венесуэлой.

Отметим, что строгое соблюдение санкций США в отношении Ирана и Венесуэлы способствовало удалению с рынка миллионов баррелей нефти в сутки. Если Байден ослабит меры против любой из этих стран, рост предложения сырья затруднит балансирование спроса и предложения.

Байден заявил, что вернется к ядерной сделке с Ираном 2015 года, если Тегеран возобновит соблюдение пакта в полном объеме. Некоторые члены ОПЕК опасаются, что возвращение этих объемов приведет к росту избыточного предложения без компенсационных сокращений в других странах.