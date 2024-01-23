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Индия может возобновить импорт нефти из Ирана

Индия может возобновить импорт нефти из Ирана Индия рассматривает возможность возобновления поставок нефти из Ирана из-за кризисной ситуации в Красном море вследствие нападений хуситов на торговые суда.
Энергетика
23 января 2024 г. 19:15
Индия может возобновить импорт нефти из Ирана

Индия рассматривает возможность возобновления поставок нефти из Ирана из-за кризисной ситуации в Красном море вследствие нападений хуситов на торговые суда.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Business Standard.

По словам источников издания, поставки из Ирана осуществлялись бы через Персидский и Оманский заливы, где угроза нападения хуситов гораздо меньше. До сих пор Индия, как отмечает издание, не покупала нефть ни у одной из стран, находящихся под глобальными санкциями.

Правительство Индии приняло недавно решение об импорте венесуэльской нефти только после того, как США ослабили санкции против Венесуэлы. Кроме того, в Нью-Дели получили гарантии беспрепятственной доставки углеводородов из этой латиноамериканской страны в Индию.

"Мы всегда отслеживаем ситуацию с потоками нефти. Однако поступили предложения возобновить импорт сырой нефти из Ирана, и мы их изучаем", - приводит слова индийского чиновника издание.

До 2018-2019 годов Иран был одним из крупнейших поставщиков углеводородов в Индию, но после введения в 2019 году Вашингтоном санкций в связи с ядерной программой Тегерана этот источник поставок углеводородов южноазиатской республике иссяк из-за невозможности оплачивать поставки в долларах, отмечает газета.

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