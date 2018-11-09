 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Индия изучает возможности закупки иранской нефти

    Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ Индия рассматривает вариант продолжения закупок нефти из Ирана после решения США освободить Нью-Дели от действия нефтяных санкций.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил официальный представитель индийского МИД Равиш Кумар.

    "Мы приветствуем и ценим то, что правительство США приняло во внимание наши потребности в энергетической безопасности. Индия - крупнейший покупатель сырой нефти из Ирана, и она очень важна для нашей безопасности в сфере энергетики. Мы изучаем детали исключений США", - сказал Р.Кумар на брифинге.

    Он заявил, что не может раскрыть детали договоренности с США, по которой Индия будет продолжать импортировать иранскую сырую нефть. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi