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Индия изучает возможность роста мощностей по нефтепереработке почти в 2 раза

Индия изучает возможность роста мощностей по нефтепереработке почти в 2 раза Индия уже имеет планы по увеличению нефтеперерабатывающих мощностей до 300 млн тонн с текущих примерно 250 млн тонн, и изучает вопрос по еще большему их наращиванию.
Энергетика
4 ноября 2024 г. 13:39
Индия изучает возможность роста мощностей по нефтепереработке почти в 2 раза

Индия уже имеет планы по увеличению нефтеперерабатывающих мощностей до 300 млн тонн с текущих примерно 250 млн тонн, и изучает вопрос по еще большему их наращиванию.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил журналистам индийский министр нефти и природного газа Шри Хардип Сингх Пури в кулуарах конференции Adipec.

"Нефтеперерабатывающие мощности Индии растут с нынешних 252 млн тонн, у нас уже есть планы по увеличению мощностей до 300 млн тонн. И мы обсуждаем 400 или 450 млн тонн, потому что это еще и вопрос нефтехимии", - сказал министр.

Он не стал уточнять, мощности каких заводов планируется расширить.

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