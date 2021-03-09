Индия ищет новые источники поставок из-за роста мировых цен на нефть

Около 86% импорта нефти Индией в прошлом году пришлось на страны-члены ОПЕК+, из них 19% — на Саудовскую Аравию

Стремление Саудовской Аравии ограничить поставки нефти для поддержания цен побуждает Индию активизировать планы по диверсификации источников сырья и использованию альтернативных источников энергии.

Как передает report со ссылкой на worldoil, Hindustan Petroleum Corp. уже пыталась сократить свою зависимость от ближневосточной нефти. За последние пять лет компания нарастила объем закупок сырой нефти в США с 0,5 до 6% от общего объема закупок, заявил в интервью Bloomberg Television председатель индийской госкомпании Мукеш Кумар Сурана.

Индийский министр нефти Дхармендра Прадхан неоднократно призывал ОПЕК+ добывать больше нефти, чтобы предотвратить слишком высокий рост цен. Однако его призывы остались без внимания, когда альянс, в котором доминируют Саудовская Аравия и Россия, на прошлой неделе решил перенести увеличение нефтедобычи на конец апреля. Это решение и атака на экспортный терминал в королевстве 8 марта подняли цену на Brent выше 71 доллара США за баррель.

«Более высокие цены делают будущее нефти как товара в энергетической корзине более проблематичным, — сказал М.Сурана. — Это подталкивает людей искать альтернативные ресурсы для своей энергетической корзины». Он также добавил, что Индия предпочла бы цену на нефть в диапазоне от 50 до 60 долларов США за баррель.

По данным правительства, около 86% импорта нефти Индией в прошлом году пришлось на страны-члены ОПЕК+, из них 19% — на Саудовскую Аравию. По словам М.Сураны, индийские переработчики внимательно следят за возможным возвращением Ирана на нефтяной рынок.

Более высокие цены на нефть также, вероятно, придадут дополнительный импульс стремлению Индии к более чистым источникам энергии. Премьер-министр Нарендра Моди заявил в прошлом месяце, что страна планирует к 2030 году обеспечить 40% своих потребностей в энергии за счет «зеленых» источников.

Рост нефти марки Brent примерно на 30% в этом году уже снижает внутреннее потребление топлива и угрожает восстановлению Индии после худшей с 1950-х годов рецессии. «Более высокие цены увеличивают инфляцию, а это плохо для экономики», — резюмировал М.Сурана.