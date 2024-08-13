Индия и Россия рассматривают создание СП по производству топлива для АЭС

Индия и Россия работают над заключением сделки на сумму 105 млрд индийских рупий (более 1,2 млн долларов) на поставку ядерного топлива и основных компонентов для двух новых энергоблоков АЭС "Куданкулам". Стороны также рассматривают возможность совместного

Индия и Россия работают над заключением сделки на сумму 105 млрд индийских рупий (более 1,2 млн долларов) на поставку ядерного топлива и основных компонентов для двух новых энергоблоков АЭС "Куданкулам". Стороны также рассматривают возможность совместного предприятия (СП) по производству топлива для АЭС в Индии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Times of India.

"Индия и Россия работают над заключением сделки на сумму 105 млрд индийских рупий на поставку ядерного топлива и основных компонентов для двух новых энергоблоков АЭС "Куданкулам", которые будут построены с помощью Москвы", - пишет газета со ссылкой на источники.

Будущее соглашение предусматривает "поставку российской топливной компанией "ТВЭЛ" в период с 2025 по 2033 год первоначальных партий и последующих пяти загрузок для энергоблоков 3 и 4 проекта "Куданкулам", а также комплекта средств контроля стержней и тепловыделяющих сборок", уточнили источники.

Кроме того, по их словам, рассматривается возможность создания совместного российско-индийского предприятия с участием компании "ТВЭЛ" для производства ядерного топлива для АЭС в Индии.

АЭС "Куданкулам" расположена в штате Тамилнад на юге Индии. Проект предполагает строительство шести энергоблоков с реакторами типа ВВЭР-1000 установленной мощностью 6000 МВт.