О нас

Индия и ОАЭ провели первую сделку по продаже сырой нефти в нацвалютах

Индия и ОАЭ провели первую сделку по продаже сырой нефти в нацвалютах Первая сделка по продаже сырой нефти в рамках недавно внедренной системы расчетов в местной валюте состоялась в понедельник между Национальной нефтяной компанией Абу-Даби (ADNOC) и Indian Oil Corporation Limited.
Энергетика
15 августа 2023 г. 16:16

Первая сделка по продаже сырой нефти в рамках недавно внедренной системы расчетов в местной валюте состоялась в понедельник между Национальной нефтяной компанией Абу-Даби (ADNOC) и Indian Oil Corporation Limited.

Как передает Report, об этом сообщило посольство Индии в ОАЭ.

Сделка предполагала продажу около 1 млн баррелей сырой нефти. Для транзакции были использованы как индийские рупии, так и дирхамы ОАЭ.

Это первый в истории Индии расчет в местной валюте с ОАЭ, ожидается, что он сократит транзакционные издержки и время и увеличит зависимость от местных валют. Это еще больше расширит льготные условия, вытекающие из соглашения о всеобъемлющем экономическом партнерстве между странами. Трейдеры могут выбрать валюту платежа по взаимному согласию.

Механизм расчетов в местной валюте был создан в соответствии с меморандумом о взаимопонимании о создании рамочного механизма использования местных валют для трансграничных транзакций. Он был подписан 15 июля 2023 года в присутствии премьер-министра Нарендры Моди и президента ОАЭ Мохаммеда бен Зайда Аль Нахайяна.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке India, UAE hold first deal for sale of crude oil in national currencies

Самое важное

В миссии ЕС опровергли информацию Минобороны Армении
В миссии ЕС опровергли информацию Минобороны Армении
15 августа 2023 г. 16:51
В Шуше обнаружено очередное массовое захоронение
ФотоВ Шуше обнаружено очередное массовое захоронение
15 августа 2023 г. 15:24
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии фармацевтического завода Diamed в Баку
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял участие в открытии фармацевтического завода Diamed в Баку
15 августа 2023 г. 14:09
Созданы условия для свободного перехода гражданских армян через ППП в Лачыне в сопровождении МККК
ВидеоСозданы условия для свободного перехода гражданских армян через ППП в Лачыне в сопровождении МККК
15 августа 2023 г. 11:52
Эксперт в области межправа Родни Диксон: Эмоциональный доклад Окампо в корне ошибочен
Эксперт в области межправа Родни Диксон: Эмоциональный доклад Окампо в корне ошибочен
14 августа 2023 г. 21:03
Минобороны: Наблюдается активность незаконных армянских вооруженных формирований
Минобороны: Наблюдается активность незаконных армянских вооруженных формирований
14 августа 2023 г. 18:39
Нахчыванские НПО обратились к международной общественности
Нахчыванские НПО обратились к международной общественности
14 августа 2023 г. 16:42
В МИД Азербайджана осудили теракт в Иране
В МИД Азербайджана осудили теракт в Иране
14 августа 2023 г. 14:12
Акиф Исламзаде награжден орденом Шохрат
Акиф Исламзаде награжден орденом "Шохрат"
14 августа 2023 г. 14:12
​​​​​​Омбудсмен сделала заявление о проводимой Арменией политике ненависти к Азербайджану
​​​​​​Омбудсмен сделала заявление о проводимой Арменией политике ненависти к Азербайджану
14 августа 2023 г. 12:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi