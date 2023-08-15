Индия и ОАЭ провели первую сделку по продаже сырой нефти в нацвалютах

Первая сделка по продаже сырой нефти в рамках недавно внедренной системы расчетов в местной валюте состоялась в понедельник между Национальной нефтяной компанией Абу-Даби (ADNOC) и Indian Oil Corporation Limited.

Первая сделка по продаже сырой нефти в рамках недавно внедренной системы расчетов в местной валюте состоялась в понедельник между Национальной нефтяной компанией Абу-Даби (ADNOC) и Indian Oil Corporation Limited.

Как передает Report, об этом сообщило посольство Индии в ОАЭ.

Сделка предполагала продажу около 1 млн баррелей сырой нефти. Для транзакции были использованы как индийские рупии, так и дирхамы ОАЭ.

Это первый в истории Индии расчет в местной валюте с ОАЭ, ожидается, что он сократит транзакционные издержки и время и увеличит зависимость от местных валют. Это еще больше расширит льготные условия, вытекающие из соглашения о всеобъемлющем экономическом партнерстве между странами. Трейдеры могут выбрать валюту платежа по взаимному согласию.

Механизм расчетов в местной валюте был создан в соответствии с меморандумом о взаимопонимании о создании рамочного механизма использования местных валют для трансграничных транзакций. Он был подписан 15 июля 2023 года в присутствии премьер-министра Нарендры Моди и президента ОАЭ Мохаммеда бен Зайда Аль Нахайяна.