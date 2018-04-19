Индийские компании намерены участвовать в энергетических и нефтехимических проектах Азербайджана

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Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ "Индийские компании заинтересованы в участии в проектах апстрим и даунстрим в энергетической и нефтехимической отраслях Азербайджана".

Как сообщили Report в посольстве Индии в Азербайджане, об этом заявил посол Санджай Рана на встрече с министром энергетики Пярвизом Шахбазовым.

Стороны обсудили вопросы энергетического сотрудничества между двумя странами, включая сотрудничество по возобновляемым источникам энергии. Посол отметил, что Индия удовлетворена участием индийской нефтекомпании ONGCVideshLtd в проекте "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ).

Министр сказал, что он приветствует интерес индийских компаний к проектам в Азербайджане. Он также пригласил индийские компании рассмотреть возможность инвестирования в проекты в области возобновляемой, в частности, ветряной и солнечной энергии в Азербайджане.

Посол отметил, что Индия намерена и далее развивать сотрудничество с Государственным агентством по альтернативным и возобновляемым источникам энергии Азербайджана (ABOEMDA) в области повышения знаний и навыков работников. Индия и Азербайджан сотрудничают в деле развития международного транспортного коридора "Север-Юг", который создаст больше возможностей для торговли и инвестиций между странами в ближайшие годы.