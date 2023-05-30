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Индийская ONGC планирует вложить $12 млрд в "зеленую энергетику" до 2030 года

Индийская ONGC планирует вложить $12 млрд в "зеленую энергетику" до 2030 года Индийская госкомпания Oil and Natural Gas Corp. (ONGC) намерена вложить 1 трлн рупий (12,1 млрд долларов) до 2030 года в проекты в сфере "зеленой" энергетики.
Энергетика
30 мая 2023 г. 12:52
Индийская ONGC планирует вложить $12 млрд в зеленую энергетику до 2030 года

Индийская госкомпания Oil and Natural Gas Corp. (ONGC) намерена вложить 1 трлн рупий (12,1 млрд долларов) до 2030 года в проекты в сфере "зеленой" энергетики.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил глава компании Арун Кумар Сингх на пресс-конференции в Мумбае.

ONGC планирует, что к 2030 году ее портфель будет включать в себя проекты возобновляемой энергетики совокупной мощностью 10 тысяч МВт против 189 МВт на конец марта.

"Спрос на традиционные виды топлива в Индии продолжит расти до 2040 года, однако нам необходимо наращивать усилия по развитию операций в сфере "зеленой" энергетики", - сказал Сингх.

По его заверению, ONGC будет стремиться к сокращению до нуля прямых выбросов от своих операций к 2038 году.

При этом компания не планирует останавливать инвестиции в добычу углеводородного сырья. Основная часть капиталовложений на уровне 301,25 млрд рупий, запланированных ONGC на 2023 год, будет направлена именно на разведку и добычу нефти и газа.

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