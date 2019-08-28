Импортируемый в Азербайджан бензин АИ-92 и АИ-95 освобожден от таможенной пошлины

Кабмин внес изменение в постановление о «товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Азербайджанской Республики, ставках импортных таможенных пошлин и ставках экспортных таможенных пошлин».

Как передаёт Report, в соответствии с документом, подписанным Н.Мамедовым, импортируемый в Азербайджан октановый бензин АИ-92 или еще выше, в том числе АИ-95 освобожден от таможенной пошлины.

Согласно изменению, таможенная пошлина для указанных видов бензина снижен с 15% до 0%.

Это постановление вступает в силу с 1 сентября 2019 года и будет в силе в течение 90 дней.