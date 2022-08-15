Импорт СПГ в Евросоюз достиг минимума с февраля

В августе поставки сжиженного природного газа (СПГ) в газотранспортную сеть Европы упали на 10% относительно июльских показателей, что стало минимальным уровнем среднесуточного импорта за полгода.

В августе поставки сжиженного природного газа (СПГ) в газотранспортную сеть Европы упали на 10% относительно июльских показателей, что стало минимальным уровнем среднесуточного импорта за полгода.

Как передает Report, в полугодовом выражении процент использования мощностей приемных терминалов ЕС снизился до 58%.

Как следует из данных Gas Infrastructure Europe, с которыми ознакомилось агентство, европейские СПГ-терминалы в августе работают с пониженной производительностью в 62% (по сравнению с 69% в июле). Главной причиной снижения производительности называется приостановка работы крупного итальянского терминала Adriatic LNG в связи с техническим обслуживанием.

Ранее стало известно, что "Газпром" рассматривает ограничение поставок СПГ из России на европейский рынок за счет введения экспортных пошлин или переориентации поставок. На фоне прекращения сотрудничества с РФ крупнейший в Европе порт Роттердама сообщал о резком росте импорта СПГ и подорожании энергоресурса на европейском рынке.