Импорт российской нефти в Индию достиг рекордного уровня

Россия остается крупнейшим поставщиком нефти в Индию, а объем поставок продолжает расти.
Как передает Report, об этом сообщает The Independent со ссылкой на аналитическую компанию Kpler.
По предварительным подсчетам, в ноябре объем экспорта российской нефти в Индию достиг 1,03 млн баррелей в день - это новый рекорд. Это, скорее всего, позволит России стать крупнейшим поставщиком нефти в Индию и в декабре, считает ведущий нефтяной аналитик Kpler Мэт Смит.
Таким образом, Россия сохранит лидерство по данному показателю в течение трех месяцев подряд.