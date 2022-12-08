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Импорт российской нефти в Индию достиг рекордного уровня

Импорт российской нефти в Индию достиг рекордного уровня Россия остается крупнейшим поставщиком нефти в Индию, а объем поставок продолжает расти.
Энергетика
8 декабря 2022 г. 16:48
Импорт российской нефти в Индию достиг рекордного уровня

Россия остается крупнейшим поставщиком нефти в Индию, а объем поставок продолжает расти.

Как передает Report, об этом сообщает The Independent со ссылкой на аналитическую компанию Kpler.

По предварительным подсчетам, в ноябре объем экспорта российской нефти в Индию достиг 1,03 млн баррелей в день - это новый рекорд. Это, скорее всего, позволит России стать крупнейшим поставщиком нефти в Индию и в декабре, считает ведущий нефтяной аналитик Kpler Мэт Смит.

Таким образом, Россия сохранит лидерство по данному показателю в течение трех месяцев подряд.

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Версия на английском языке Imports of Russian oil to India reach record level

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