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Импорт нефти в Китай в январе-июне снизился впервые с 2013 года

Импорт нефти в Китай в январе-июне снизился впервые с 2013 года Независимые НПЗ также столкнулись с более жесткими импортными квотами, поскольку правительство усилило контроль за импортом сырой нефти
Энергетика
13 июля 2021 г. 14:45
Импорт нефти в Китай в январе-июне снизился впервые с 2013 года

Импорт сырой нефти в Китай в первом полугодии 2021 года упал на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это первое сокращение за первые шесть месяцев с 2013 года.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, закупки сырья сдерживались ограничением импортных квот, техническим обслуживанием нефтеперерабатывающих заводов и ростом мировых цен.

В прошлом месяце импорт составил 40,14 млн тонн, что эквивалентно 9,77 млн баррелей в сутки (б/с), показали данные, опубликованные Главным таможенным управлением КНР. В мае 2021 года показатель составлял 9,65 млн б/с, в июне 2020 года — рекордные 12,9 млн б/с.

В первой половине 2021 года импорт крупнейшего в мире потребителя сырой нефти составил 260,66 млн тонн, или около 10,51 млн б/с. Это на 3% меньше, чем годом ранее.

Огромные закупки, осуществленные независимыми нефтеперерабатывающими заводами, способствовали росту импорта в I квартале, что привело к увеличению входящих поставок на 9,5% по сравнению с тем же периодом 2020 года. Однако во II квартале импорт упал почти на 13% по сравнению с первыми тремя месяцами из-за роста запасов и снижения маржи переработки на фоне неуклонного роста мировых цен на нефть.

Независимые нефтеперерабатывающие предприятия также столкнулись с более жесткими импортными квотами, поскольку правительство усилило контроль за импортом сырой нефти государственными и частными нефтеперерабатывающими предприятиями в попытке укротить избыток нефтеперерабатывающих мощностей и сократить выбросы.

«Жесткие меры в сфере торговли квотами на сырую нефть [для независимых НПЗ — «самоваров»] и несоблюдение требований по поставкам нефти национальными нефтяными компаниями «самоварам» действительно ударили по импорту сырой нефти в июне», — сказал Сенг Йик Ти, старший директор консалтинговой компании SIA Energy.

В результате ужесточения мер по торговле квотами Китай сократил вторую партию квот для негосударственных импортеров более чем на треть по сравнению с прошлым годом.

Сан Сяо, аналитик китайской Sublime Consultancy, ожидает, что из-за сокращения квот в июле и августе импорт останется на низком уровне.

Общий объем импорта природного газа, включая сжиженный природный газ (СПГ) и трубопроводный газ, в прошлом месяце составил 10,21 млн тонн по сравнению с 10,32 млн тонн в мае.

Отметим, что основным поставщиком сырой нефти для Китая является Саудовская Аравия. Так, в апреле экспорт саудовской нефти в КНР вырос до 12,9 млрд риалов (3,44 млрд долларов США) с 7 млрд риалов (1,87 млрд долларов США) годом ранее.

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