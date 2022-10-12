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Импорт нефти в Европу достиг двухлетнего максимума

Импорт нефти в Европу достиг двухлетнего максимума Поставки сырой нефти в Европу в сентябре превысили 8,46 млн баррелей в сутки. Это является максимальным месячным объемом с января 2020 года.
Энергетика
12 октября 2022 г. 15:22
Импорт нефти в Европу достиг двухлетнего максимума

Поставки сырой нефти в Европу в сентябре превысили 8,46 млн баррелей в сутки.
Это является максимальным месячным объемом с января 2020 года.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на аналитическую компанию Vortexa Ltd.

При этом отмечается, что крупнейшим поставщиком нефти в Европу остается Россия, но ее доля снизилась до 21%, тогда как год назад показатель составлял в среднем 34%.

В сентябре Европа импортировала около 1,78 млн баррелей российской нефти в сутки. Прирост по сравнению с августом составил 5,3%. На долю стран Африки в прошлом месяце пришлось 37% поставок. Импорт из Ливии достиг максимума за 2022 год. Поставки с Ближнего Востока были самыми высокими с мая 2019-го, а из США - самыми низкими с января.

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Версия на английском языке Oil imports to Europe hit 2-year high

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