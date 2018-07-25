Импорт нефти и нефтепродуктов в Турции в мае сократился

© АА

Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ Импорт нефти и нефтепродуктов в Турции в мае 2018 года снизился на 12,13% по сравнению с прошлым годом до 3 млн 489 тысяч тонн.

Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, об этом говорится в отчете Управления по регулированию энергетического рынка (EPDK) Турции.

Согласно отчету, импорт сырой нефти в мае снизился по сравнению с прошлым годом на 30,98% до 1 млн 802 тысяч тонн.

Наибольшая доля импорта нефти за указанный период приходится на Иран - 930 тысяч тонн. Далее следуют Ирак – 352 тысячи тонн и Саудовская Аравия – 210 тысяч тонн.