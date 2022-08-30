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Ильхам Шабан: SOCAR готовится применить полученный на зарубежных рынках опыт на местном рынке

Ильхам Шабан: SOCAR готовится применить полученный на зарубежных рынках опыт на местном рынке В настоящее время Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) готовится применить опыт, полученный на зарубежных рынках, в управлении предприятиями на местном рынке.
Энергетика
30 августа 2022 г. 16:23
Ильхам Шабан: SOCAR готовится применить полученный на зарубежных рынках опыт на местном рынке

В настоящее время Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) готовится применить опыт, полученный на зарубежных рынках, в управлении предприятиями на местном рынке.

Об этом сообщил Report руководитель Центра нефтяных исследований, эксперт по энергетическим вопросам Ильхам Шабан.

По его словам, процесс передачи в управление компании SOCAR Downstream Management ряда предприятий, действующих в нефтегазоперерабатывающей и нефтехимической промышленности, направлен, с одной стороны, на обеспечение стабильного снабжения сырьем всех производственных предприятий, с другой стороны, на повышение конкурентоспособности продукции.

Эксперт отмечает, что SOCAR предполагает объединение под единым управлением производителей сырья и полуфабрикатов: “Оглядываясь на предшествующий опыт, когда каждое предприятие функционировало в отдельности, мы можем видеть, что не было возможности достичь поставленных целей. К примеру, Бакинский нефтеперерабатывающий завод имени Гейдара Алиева останавливается на ремонт или в его работе возникают перебои. Он не может производить достаточно нафты для ПО "Азерикимья" или SOCAR Polymer. В результате производство на этих заводах либо останавливается, либо падает. Или же они бывают вынуждены импортировать продукцию”.

Шабан считает, что единая система управления рассчитана на то, чтобы создать достаточные резервы и обеспечить стабильность производственного процесса на предприятиях, а также поставок клиентам.

Напомним, что SOCAR запустил процесс передачи предприятий, работающих в нефтегазоперерабатывающей и нефтехимической промышленности, в управление компании SOCAR Downstream Management. Это ПО "Азерикимья“, Карбамидный завод, Метаноловый завод, SOCAR Polymer, газоперерабатывающий завод.

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Версия на английском языке Ilham Shaban: SOCAR preparing to apply experience gained in foreign markets in local market
Версия на азербайджанском языке İlham Şaban: “SOCAR xarici bazarlarda əldə etdiyi təcrübəni yerli bazara tətbiq etməyə hazırlaşır”

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