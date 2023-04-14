Ильхам Мирзалиев: Продление отопительного сезона требует больших ресурсов

ОАО "Азеристиликтеджхизат", Министерство экологии и природных ресурсов и Министерство энергетики обсуждают вопрос относительно продления сроков отопительного сезона в Азербайджане.

ОАО "Азеристиликтеджхизат", Министерство экологии и природных ресурсов и Министерство энергетики обсуждают вопрос относительно продления сроков отопительного сезона в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом сказал временно исполняющий обязанности председателя ОАО "Азеристиликтеджхизат" Ильхам Мирзалиев.

Он заявил, что вопрос требует детального изучения: "Продление отопительного сезона требует больших ресурсов. Для этого необходимо проанализировать температурный режим последних 30 лет и найти оптимальную точку. Механизм, который я считаю подходящим, заключается в том, чтобы этот период исчислялся не днями, а регулировался в зависимости от температуры воздуха".

В настоящее время отопительный сезон в горных районах начинается с 1 ноября, в Баку и других районах - с 15 ноября.