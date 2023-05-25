Мирзалиев: Газификация города Шуша позволит эффективнее использовать теплоэнергию

Газификация города Шуша позволит эффективнее использовать теплоэнергию.
Как сообщает командированный в Шушу сотрудник Report, об этом сказал временно исполняющий обязанности председателя ОАО "Азеристиликтеджхизат" Ильхам Мирзалиев на проходящем в Шуше 66-м заседании рабочей группы межведомственного центра по вопросам энергоснабжения .
По его словам, в городе Шуша 20 зданий снабжены теплоэнергией: "В минувшем сезоне в Шуше выработано более 6 тыс. Гкал тепла".
Ильхам Мирзалиев отметил, что до сих пор в Шуше построено и введено в эксплуатацию семь отопительных котельных.