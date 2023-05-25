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Мирзалиев: Газификация города Шуша позволит эффективнее использовать теплоэнергию

Мирзалиев: Газификация города Шуша позволит эффективнее использовать теплоэнергию Газификация города Шуша позволит эффективнее использовать теплоэнергию.
Энергетика
25 мая 2023 г. 14:09
Мирзалиев: Газификация города Шуша позволит эффективнее использовать теплоэнергию

Газификация города Шуша позволит эффективнее использовать теплоэнергию.

Как сообщает командированный в Шушу сотрудник Report, об этом сказал временно исполняющий обязанности председателя ОАО "Азеристиликтеджхизат" Ильхам Мирзалиев на проходящем в Шуше 66-м заседании рабочей группы межведомственного центра по вопросам энергоснабжения .

По его словам, в городе Шуша 20 зданий снабжены теплоэнергией: "В минувшем сезоне в Шуше выработано более 6 тыс. Гкал тепла".

Ильхам Мирзалиев отметил, что до сих пор в Шуше построено и введено в эксплуатацию семь отопительных котельных.

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Версия на английском языке Supplying Shusha with gas to make thermal energy usage more efficient
Версия на азербайджанском языке İlham Mirzəliyev: "Şuşanın qazlaşdırılması istilik enerjisinin daha effektiv istifadəsi üçün imkan yaradacaq"

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