Ильхам Мирзалиев: 70% потребляемого в Азербайджане газа расходуется только на отопление

Ильхам Мирзалиев: 70% потребляемого в Азербайджане газа расходуется только на отопление

В настоящее время из 4 млрд кубометров природного газа, потребляемого в Азербайджане населением, 70% или 2,7 млрд кубометров, расходуется только на отопление.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель "Азеристиликтеджхизат" Ильхам Мирзалиев сегодня во время обсуждения законопроекта "О теплоснабжении" в Милли Меджлисе.

По его словам, 20% потребляемой в стране электроэнергии - примерно 1,75 млрд кВт/час - также направляется на отопление: "В целом, с учетом дров и других источников, в настоящее время в Азербайджане на отопление используется около 28 млрд кВт/час энергии в год".

Он отметил, что общая площадь существующего жилищного фонда в стране составляет около 200 млн квадратных метров: "Для обогрева каждого квадратного метра этой площади расходуется до 140-150 кВт/час энергии. Для сравнения, в европейских странах этот показатель в среднем составляет 70-80 кВт/час", - подчеркнул он.