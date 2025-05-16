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Ильхам Мирзалиев: 70% потребляемого в Азербайджане газа расходуется только на отопление

Ильхам Мирзалиев: 70% потребляемого в Азербайджане газа расходуется только на отопление Ильхам Мирзалиев: 70% потребляемого в Азербайджане газа расходуется только на отопление
Энергетика
16 мая 2025 г. 14:32
Ильхам Мирзалиев: 70% потребляемого в Азербайджане газа расходуется только на отопление

В настоящее время из 4 млрд кубометров природного газа, потребляемого в Азербайджане населением, 70% или 2,7 млрд кубометров, расходуется только на отопление.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель "Азеристиликтеджхизат" Ильхам Мирзалиев сегодня во время обсуждения законопроекта "О теплоснабжении" в Милли Меджлисе.

По его словам, 20% потребляемой в стране электроэнергии - примерно 1,75 млрд кВт/час - также направляется на отопление: "В целом, с учетом дров и других источников, в настоящее время в Азербайджане на отопление используется около 28 млрд кВт/час энергии в год".

Он отметил, что общая площадь существующего жилищного фонда в стране составляет около 200 млн квадратных метров: "Для обогрева каждого квадратного метра этой площади расходуется до 140-150 кВт/час энергии. Для сравнения, в европейских странах этот показатель в среднем составляет 70-80 кВт/час", - подчеркнул он.

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Версия на азербайджанском языке İlham Mirzəliyev: “Azərbaycanda istehlak olunan qazın 70 %-i yalnız isitmə məqsədlərinə sərf olunur”

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