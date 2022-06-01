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Ильхам Алиев: Южный газовый коридор – проект, которым мы можем гордиться

Ильхам Алиев: Южный газовый коридор – проект, которым мы можем гордиться Южный газовый коридор – это проект, которым мы можем гордиться, и в то же время он позволяет нам увеличить добычу с огромного Шахденизского газоконденсатного месторождения, и это происходит сейчас.
Энергетика
1 июня 2022 г. 12:04
Ильхам Алиев: Южный газовый коридор – проект, которым мы можем гордиться
Ильхам Алиев

Южный газовый коридор – это проект, которым можно гордиться и который позволил вывести наше сотрудничество с регионального, на более масштабный, глобальный уровень.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии открытия Бакинской энергетической недели.

По словам главы государства, создание ЮГК позволило увеличить добычу с гигантского месторождения Шах Дениз, что собственно и происходить в данный момент. "Запуск ЮКГ, трубопровод, я бы сказал, 21 века, в последний день 2020 года продемонстрировал нашу общую волю, наше умение работать в команде, и то, что мы можем добиться очень больших успехов", -сказал он.

Президент Азербайджана отметил, что "единая система трубопроводов протяженностью 3,5 тысячи километров, пересекающая многие страны, проходящая через моря и высокие горы, является демонстрацией нашего потенциала и нашей дружбы".

"Поэтому энергетические проекты, которые были инициированы Азербайджаном, создали основу для совместного регионального сотрудничества, а сейчас трансформировались в глобальные энергетические проекты",- сказал глава государства.

"Только год и 5 месяцев Азербайджан использует эту совершенно новую современную инфраструктуру для транспортировки своих газовых ресурсов, но нужно есть потребность в расширение нашего присутствия на европейском континенте с нашими национальными ресурсами для нас и для наших партнеров",- заявил он, добавив, что Азербайджану удалось увеличить добычу и экспорт газа.

"В прошлом году Азербайджан экспортировал 22 миллиарда кубометров природного газа, в этом году прогноз составляет 24 млрд кубометров, а в следующем году будет еще больше", - заявил президент.

По его словам, цифры могут разниться в зависимости от активности работ по добыче, а также от ввода в строй других месторождений в азербайджанском секторе Каспия, потому что газовый потенциал страны не ограничивается только Шах Денизом, есть и другие очень перспективные месторождения.

"Разработка некоторых из них начнется в будущем году, это будет серьезный вклад в обеспечение энергетической безопасности, так как потребность в энергоносителях ныне еще более высока, чем когда-либо ранее," - отметил Ильхам Алиев.

"Поэтому энергетические проекты, которые были инициированы Азербайджаном на раннем этапе, создали основу для совместного регионального сотрудничества, в настоящее время трансформировались в глобальные энергетические проекты",- сказал глава государства.

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Версия на английском языке Ilham Aliyev: Southern Gas Corridor - project which we can be proud of

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