Ильхам Алиев: Вторая линия будет снабжать сумгайытцев как второй подстраховочный проект

До сих пор Сумгайыт обеспечивался газом из одной линии. Конечно, созданные в Сумгайыте в последние годы промышленные предприятия, промышленные кластеры требовали дополнительных объемов. С учетом этого строительство нового газопровода было необходимым. Его протяженность составляет 60 километров. Это был крупный строительный проект. В короткий срок этот трубопровод вводится в строй и сегодня уже начинает функционировать.

Как передает Report, об этом сказал Президент Ильхам Алиев на открытии магистрального газопровода, проложенного из села Агдере Хызинского района в город Сумгайыт.

"Это, в первую очередь, важный шаг в деле обеспечения населения природным газом. Уровень газификации в Сумгайыте составляет 100 процентов. Конечно, питание города из одной линии могло создать некоторые проблемы, в результате аварии могли бы возникнуть определенные проблемы. А сейчас эта вторая линия обеспечит возрастающие потребности, в то же время будет снабжать сумгайытцев как второй подстраховочный проект", - сказал Ильхам Алиев.