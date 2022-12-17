В следующем году экспорт природного газа из Азербайджана составит в целом 24 млрд кубометров

"В прошлом году экспорт природного газа из Азербайджана на европейские рынки составил 8,2 миллиарда, а в нынешнем – 11,3 миллиарда кубометров. В следующем году ожидается экспорт не менее 11,6 миллиарда кубометров".

"В прошлом году экспорт природного газа из Азербайджана на европейские рынки составил 8,2 миллиарда, а в нынешнем – 11,3 миллиарда кубометров. В следующем году ожидается экспорт не менее 11,6 миллиарда кубометров".

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев заявил 17 декабря в Бухаресте на пленарном заседании в связи с церемонией подписания "Соглашения о стратегическом партнерстве в области развития и поставки зеленой энергии между правительствами Азербайджанской Республики, Грузии, Румынии и Венгрии".

Подчеркнув, что в следующем году экспорт природного газа из Азербайджана составит в целом около 24 миллиарда кубометров, глава государства напомнил, что в 2021 году этот показатель составлял 19 миллиардам кубометров.