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В следующем году экспорт природного газа из Азербайджана составит в целом 24 млрд кубометров

В следующем году экспорт природного газа из Азербайджана составит в целом 24 млрд кубометров "В прошлом году экспорт природного газа из Азербайджана на европейские рынки составил 8,2 миллиарда, а в нынешнем – 11,3 миллиарда кубометров. В следующем году ожидается экспорт не менее 11,6 миллиарда кубометров".
Энергетика
17 декабря 2022 г. 13:42
В следующем году экспорт природного газа из Азербайджана составит в целом 24 млрд кубометров

"В прошлом году экспорт природного газа из Азербайджана на европейские рынки составил 8,2 миллиарда, а в нынешнем – 11,3 миллиарда кубометров. В следующем году ожидается экспорт не менее 11,6 миллиарда кубометров".

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев заявил 17 декабря в Бухаресте на пленарном заседании в связи с церемонией подписания "Соглашения о стратегическом партнерстве в области развития и поставки зеленой энергии между правительствами Азербайджанской Республики, Грузии, Румынии и Венгрии".

Подчеркнув, что в следующем году экспорт природного газа из Азербайджана составит в целом около 24 миллиарда кубометров, глава государства напомнил, что в 2021 году этот показатель составлял 19 миллиардам кубометров.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: Total export of natural gas from Azerbaijan next year will be almost 24 billion cubic meters
Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev: "Gələn il Azərbaycandan təbii qazın ixracı ümumilikdə 24 milyard kubmetr olacaq"

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