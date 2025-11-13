Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев: Сотрудничество Азербайджана с Узбекистаном в энергетической сфере остается приоритетом

    Энергетика
    • 13 ноября, 2025
    • 16:10
    Ильхам Алиев: Сотрудничество Азербайджана с Узбекистаном в энергетической сфере остается приоритетом

    Сотрудничество между Азербайджаном и Узбекистаном в энергетической сфере и развитие "зеленой" энергетики остаются приоритетными направлениями.

    Как передает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в интервью Национальному информационному агентству Узбекистана (UzA).

    Глава государства отметил, что SOCAR экспортирует в Узбекистан азербайджанские нефтепродукты и нефтехимическую продукцию: "С 2016 года успешно действует совместное предприятие "Neftegaztexnologiya", созданное на базе Института "OZLITINEFTGAZ" и SOCAR NIPI Nefteqaz".

    Президент также подчеркнул, что в 2024 году Азербайджан, Казахстан и Узбекистан подписали ряд стратегических соглашений и меморандумов, направленных на интеграцию энергетических систем и продвижение возобновляемых источников энергии, что открывает новые перспективы для устойчивого развития региона и укрепления энергетического сотрудничества.

    Азербайджан Узбекистан энергетика зеленая энергия Ильхам Алиев
    Azərbaycan və Özbəkistan arasında "yaşıl enerji"nin inkişafı prioritet istiqamət olaraq qalır

