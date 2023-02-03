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Ильхам Алиев: Соглашение о производстве и транспортировке зеленой энергии откроет новую главу в энергобезопасности

Ильхам Алиев: Соглашение о производстве и транспортировке зеленой энергии откроет новую главу в энергобезопасности Соглашение о производстве и транспортировке зеленой энергии между Азербайджаном, Грузией, Венгрией и Румынией откроет новую главу в энергобезопасности.
Энергетика
3 февраля 2023 г. 12:30
Ильхам Алиев: Соглашение о производстве и транспортировке зеленой энергии откроет новую главу в энергобезопасности

Соглашение о производстве и транспортировке зеленой энергии между Азербайджаном, Грузией, Венгрией и Румынией откроет новую главу в энергобезопасности.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на 9-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 1-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по зеленой энергетике.

"Декабрь стал знаменательным месяцем с точки зрения энергетической безопасности благодаря двум важным событиям. Во-первых, это подписание соглашения между Азербайджаном и Румынией о поставках газа, которые начнутся в ближайшее время. Таким образом, Румыния присоединяется к группе стран, входящих в Южный газовый коридор. Вторым значимым событием стало подписание соглашения о производстве и транспортировке зелёной энергии между Азербайджаном, Грузией, Венгрией и Румынией, что cоздаст дополнительную синергию для наших усилий и фактически откроет новую главу в энергетической безопасности", - подчеркнул глава государства.

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