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Президент: Развитие зеленой энергетики по-прежнему остается одним из основных приоритетов

Президент: Развитие зеленой энергетики по-прежнему остается одним из основных приоритетов Усиление энергетической безопасности, диверсификация энергоснабжения и устойчивое развитие зеленой энергетики по-прежнему входят в число основных приоритетов страны
Энергетика
2 июня 2025 г. 12:23
Президент: Развитие зеленой энергетики по-прежнему остается одним из основных приоритетов

Укрепление энергетической безопасности, диверсификация энергопоставок и устойчивое развитие зеленой энергетики сегодня входят в число ключевых приоритетов страны.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам "Бакинской энергетической недели".

По его словам, проводимая в этом направлении работа еще больше укрепляет позиции Азербайджана как надежного и ответственного партнера на глобальном энергетическом рынке.

"Это подтверждают как масштабность мероприятия, так и его международный охват. "Бакинская энергетическая неделя", в которой принимают участие компании из восьмидесяти стран мира, является показателем значимого места, которое Азербайджан занимает в международном энергетическом сотрудничестве".

В обращении подчеркивается, что развитие освобожденных от оккупации территорий как зоны зеленой энергетики является основным направлением устойчивой и энергетической стратегии.

"Успешные стратегические подходы создают новые возможности для устойчивого развития Азербайджана в энергетическом секторе. Реализуемые инициативы также отражают наше ответственное отношение к охране окружающей среды и наши амбиции стать лидером в энергетической сфере. Уверен, что Бакинская энергетическая неделя, оставаясь приверженной своим богатым традициям и принципу открытости инновациям, внесет весомый вклад в углубление международного диалога, налаживание нового партнерства и развитие взаимовыгодного сотрудничества", - сказал президент.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: Development of liberated territories as 'green energy' zone main direction of Azerbaijan’s sustainable energy strategy
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: Azad olunmuş ərazilərin “yaşıl enerji” zonası kimi inkişafı dayanıqlı enerji strategiyasının əsas istiqamətidir

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