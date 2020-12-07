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Ильхам Алиев: Проект TAP еще больше укрепит итало-азербайджанские отношения

Ильхам Алиев: Проект TAP еще больше укрепит итало-азербайджанские отношения "У нас большие планы и в гуманитарной сфере. У нас много уже реализованных проектов"
Энергетика
7 декабря 2020 г. 15:09
Ильхам Алиев: Проект TAP еще больше укрепит итало-азербайджанские отношения

"Италия является основным торговым партнером Азербайджана. В прошлом году наш торговый оборот достиг 6 млрд долларов США. Большая часть этого объема относится к энергетическим ресурсам".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев во время приема делегации, возглавляемой заместителем председателя Палаты депутатов Италии.

"Что касается энергетического сектора, то, как вы знаете, в ближайшее время проект TAP будет введен в эксплуатацию. И это, несомненно, еще больше укрепит отношения между Италией и Азербайджаном. У нас большие планы и в гуманитарной сфере. У нас много уже реализованных проектов”, - добавил президент.

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Версия на английском языке Ilham Aliyev: TAP project will strengthen Italian-Azerbaijani relations
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "TAP layihəsi İtaliya-Azərbaycan əlaqələrini daha da möhkəmləndirəcək"

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