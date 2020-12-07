Ильхам Алиев: Проект TAP еще больше укрепит итало-азербайджанские отношения

"У нас большие планы и в гуманитарной сфере. У нас много уже реализованных проектов"

"Италия является основным торговым партнером Азербайджана. В прошлом году наш торговый оборот достиг 6 млрд долларов США. Большая часть этого объема относится к энергетическим ресурсам".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев во время приема делегации, возглавляемой заместителем председателя Палаты депутатов Италии.

"Что касается энергетического сектора, то, как вы знаете, в ближайшее время проект TAP будет введен в эксплуатацию. И это, несомненно, еще больше укрепит отношения между Италией и Азербайджаном. У нас большие планы и в гуманитарной сфере. У нас много уже реализованных проектов”, - добавил президент.