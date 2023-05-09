Ильхам Алиев принял участие в открытии Центра инновационных технологий Шушинских электрических сетей

9 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии Центра инновационных технологий Шушинских электрических сетей ОАО "Азеришыг".

9 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии Центра инновационных технологий Шушинских электрических сетей ОАО "Азеришыг".

Как сообщает Report, председатель Открытого акционерного общества "Азеришыг" Вугар Ахмедов проинформировал главу государства о проделанной работе.

Было отмечено, что в Центре инновационных технологий электрических сетей (ЦИТЭС) построена 35-киловольтная новая подстанция, установлены трансформаторы различной мощности, электрооборудование, отвечающее современным стандартам, системы электронной релейной защиты, автоматики, а также система диспетчерского управления SCADA, которая охватывает 0,4-киловольтные сети.

На территории центра размещены соответствующие устройства для зарядки электромобилей. Здесь также установлены солнечные панели. Часть энергии, полученной посредством этих панелей, используется на подстанции для удовлетворения внутренних потребностей в случае аварийной ситуации и зарядных устройств для электромобилей. Оставшаяся энергия в автоматическом режиме передается в сеть.

Традиционная сеть электроснабжения города Шуша будет переведена на цифровую картографическую систему, что обеспечит ведение планировочных и измерительных работ. Вместо прежних 48 комплектных трансформаторных подстанций (КТП), наносящих ущерб эстетическому облику города, создается кольцевая схема электроснабжения, включающая девять 35/0,4-киловольтных трансформаторных подстанций с современными силовыми кабелями. В результате всего этого устраняются внешнее физическое вмешательство и воздействие на окружающую среду, выполняются экологические требования, ликвидируются риски, связанные с пожарной безопасностью лесополос и живых организмов. Кроме того, до 3-3,5 процента снижаются потери энергии, достигается 60-процентная экономия рабочей силы, товаров и материалов и эксплуатационных расходов, улучшаются параметры качества энергоснабжения, полностью обеспечивается соблюдение правил технической безопасности.

Центр инновационных технологий электрических сетей спроектирован как составная часть новой кольцевой схемы электроснабжения, подготовлена виртуальная карта местности с использованием технологии облако точек, будут обеспечены выполнение измерительных и проектировочных работ на участке без выезда на местность, планирование предстоящей работы, что позволит экономить время, мониторинг и оценку проводимых работ. Кроме того, разработана модель виртуального тура по городу Шуша и центру, которая позволит организовать дистанционное визуальное обучение, связанное с приборами и оборудованием, а также сетевыми активами.

Было сообщено, что модель цифрового двойника города Шуша разработана с учетом ее использования в международной практике и экономико-технологических преимуществ, что входит в классификационную модель ЦИТЭС. Так, посредством установленных здесь специальных мониторов можно будет наблюдать в интерактивном режиме за Центром цифрового управления, цифровой подстанцией, мобильной 3D-картой и моделью цифрового двойника, композитными опорами, моделью 35/0,4-киловольтной сети, созданной с помощью оптико-волоконных силовых кабелей, ветряной электростанцией "Ени Яшма", микро-фотовольтаическими станциями, электронными услугами, системой SCADA, возобновляемыми источниками энергии, передовой измерительной инфраструктурой, системой мониторинга сетей с помощью дронов, современными 0,4-киловольтными диспетчерскими системами и системой считывания смарт-счетчиков.

Президент Ильхам Алиев открыл Центр инновационных технологий Шушинских электрических сетей ОАО "Азеришыг".

В целях обеспечения безопасности и устранения аварий в центре связь с другими подстанциями с закрытой структурой распределения, а также передача электроэнергии по линиям, выходящим с подстанции, осуществляются посредством подземных кабелей.

Для дежурного персонала здесь созданы необходимые рабочие условия, соответствующие служебные помещения, на территории проведены масштабные работы по благоустройству.