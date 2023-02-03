Ильхам Алиев: Подписание меморандума с Венгрией по поставкам газа расширяет число стран, входящих в нашу команду

Подписание Меморандума о взаимопонимании между Азербайджаном и Венгрией по поставкам газа расширяет число стран, входящих в нашу команду.

Подписание Меморандума о взаимопонимании между Азербайджаном и Венгрией по поставкам газа расширяет число стран, входящих в нашу команду.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на 9-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 1-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по зеленой энергетике.

"В январе этого года мы подписали Меморандум о взаимопонимании между Азербайджаном и Венгрией по поставкам газа. Таким образом, это расширяет число стран, входящих в нашу команду. И все это благодаря, во-первых, тесным политическим отношениям между участвующими странами, активной координации и эффективному руководству наших усилий Европейской комиссией и Азербайджаном", - отметил глава государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что это также является отражением энергетического диалога, который был начат между Европейским Союзом и Азербайджаном и который охватывает природный газ, электроэнергию, водород, зеленый водород.

"Я думаю, что это очень уникальный и очень эффективный формат для нашего сотрудничества", - добавил глава государства.