Ильхам Алиев: Объемы, которые мы начали поставлять в Европу, законтрактованы года 4 или 5 назад

Объемы, которые мы начали поставлять в Европу, а мы начали это делать чуть больше года назад, когда был построен Трансадриатический газопровод, они все законтрактованы уже давно, года 4 или 5 назад.

Объемы, которые мы начали поставлять в Европу, а мы начали это делать чуть больше года назад, когда был построен Трансадриатический газопровод, они все законтрактованы уже давно, года 4 или 5 назад.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на встрече с руководителями российских СМИ в Клубе главных редакторов ТАСС.

По словам президента, такие запросы к нам поступают от ответственных представителей Европейской комиссии с учетом нынешней ситуации: "Но дело в том что, у нас все объемы, которые мы начали поставлять в Европу, а мы начали это делать чуть больше года назад, когда был построен Трансадриатический газопровод, они все законтрактованы уже давно, года 4 или 5 назад. Вы хорошо знаете, что газ такой продукт, что сначала надо его продать, а потом добыть, поэтому у нас просто физически нет, то есть мы не предусматривали, что нам дополнительно нужно будет. У нас самый большой потребитель – это Турция, после Турции - Италия, дальше Грузия, Греция, Болгария. Всего в прошлом году мы экспортировали 19 миллиардов кубометров, в этом году будет больше. Ну вот излишек, наверное, на спотовом рынке может быть реализован".

Президент отметил, что для долгосрочных контрактов необходимо делать дополнительно инвестиции: "Если речь идет о больших объемах, нужно делать в том числе инвестиции в расширение Трансадриатического газопровода, потому что он был рассчитан на наш объем газа. Все это требует, естественно, больших затрат и гарантий. Обращается к нам уже несколько стран, но, как они сами, наверное, понимают, это не может решиться. На спотовом рынке продажи могут быть незначительные, а для того, чтобы наращивать объем, естественно, потенциал есть. Мы через несколько лет будем добывать газ как минимум с двух новых месторождений, на одном из них уже в следующем году, и этот газ может быть реализован, естественно, на внешнем рынке. Но, должен сказать, что для нас самым привлекательным партнером является Турция. Во-первых, поскольку мы союзники, и думаю, что уровень взаимодействия между Турцией и Азербайджаном самый высокий, который можно представить. Во-вторых, это растущая потребность турецкого рынка, и Россия является большим поставщиком, и рынок сам растет, потому что процесс газификации в Турции идет. Но в случае если будут предложены хорошие условия, конечно, мы любой другой вариант можем рассмотреть".

"Сейчас в Европе идет работа по созданию интерконнекторов между разными странами, ориентированных на газ через Турцию, будь то российский газ, или азербайджанский газ, или какой-либо другой. Так что на этом направлении, думаю, что возможно так же и активное сотрудничество между Россией и Азербайджаном в плане координации наших усилий, чтобы мы четко представляли, как говорится, тот объем, который мы можем реализовать. Иными словами, чтобы не создавали друг другу проблемы, потому что высокая цена на газ и в наших интересах , и в интересах России, поэтому думаю, что здесь речь о конкуренции не идет, объемы не сопоставимы, но, понятно, что на газовом рынке даже небольшие объемы иногда могут сделать погоду. Вот чтобы этого избежать, мы готовы и работать в принципе с российской стороной в этом направлении", - добавил азербайджанский лидер.