Ильхам Алиев: Надеемся в ближайшем будущем получить хорошие новости с месторождения "Абшерон"

Высокопоставленные лица ЕС назвали Азербайджан надежным партнером, и это действительно так. Они также называют Азербайджан общеевропейским поставщиком газа, что тоже становится реальностью.

Высокопоставленные лица ЕС назвали Азербайджан надежным партнером, и это действительно так. Они также называют Азербайджан общеевропейским поставщиком газа, что тоже становится реальностью.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, выступая на церемонии официального открытия 28-й Международной выставки "Нефть и газ Каспия" и 11-й Каспийской международной выставки "Энергетика и зеленая энергия" - Caspian Power в Бакинском Экспо-центре.

"У нас есть источники для поставок до 20 млрд кубометров до 2027 года. Одним из них является наше крупное газовое месторождение "Шахдениз". Другим является газовое месторождение "Абшерон". Мы надеемся в ближайшем будущем получить хорошие новости с месторождения "Абшерон". Мы уже взаимодействуем с нашим стратегическим партнером ВР в рамках добычи так называемого глубинного газа с месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", и если все пойдет по плану, то первый газ будет добыт в конце следующего года", - отметил глава государства.