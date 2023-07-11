О нас

Ильхам Алиев: Начало добычи с месторождения "Абшерон" обеспечит высокий уровень нашей энергобезопасности

Ильхам Алиев: Начало добычи с месторождения "Абшерон" обеспечит высокий уровень нашей энергобезопасности Несколько дней назад мне сообщили о добыче первого газа с месторождения. Показатели дебетов тоже очень хорошие. Из одной скважины добывается даже больше газа и конденсата, чем из "Шахдениза". Конечно, по своим запасам "Абшерон" уступает газовому месторожд
Энергетика
11 июля 2023 г. 20:20
Ильхам Алиев: Начало добычи с месторождения Абшерон обеспечит высокий уровень нашей энергобезопасности

Несколько дней назад мне сообщили о добыче первого газа с месторождения. Показатели дебетов тоже очень хорошие. Из одной скважины добывается даже больше газа и конденсата, чем из "Шахдениза". Конечно, по своим запасам "Абшерон" уступает газовому месторождению "Шахдениз". По первоначальным оценкам этот объем составляет где-то около 3 млрд кубометров. Но я уверен, что он будет больше.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал на совещании, посвященном итогам социально-экономического развития страны за шесть месяцев этого года.

Глава государства подчеркнул, что начало добычи с месторождения "Абшерон" обеспечит высокий уровень нашей энергетической безопасности, а объем экспортного газа будет увеличиваться из года в год не только за счет месторождения "Шахдениз", но и за счет "Абшерона". "Уже ведутся работы по первой фазе "Абшерона". Вероятно, SOCAR вскоре должен начать более активные переговоры со своими зарубежными партнерами относительно второй фазы разработки этого месторождения. Повторюсь, мы ожидали проведения разведывательных работ, но таких замечательных результатов, честно говоря, не ждали. Это была очень хорошая новость и очень хороший, достойный ответ некоторым "экспертам", пытающимся бросить тень на энергетический потенциал Азербайджана. Поэтому отныне наши планы по экспорту газа будут реализовываться ускоренными темпами и в большем объеме", - отметил президент Ильхам Алиев.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке President: Extraction of early gas from Absheron gas condensate field is very important event
Версия на азербайджанском языке Dövlət başçısı: “Abşeron” qaz-kondensat yatağından ilkin qazın çıxarılması çox əhəmiyyətli hadisədir"

Экслюзивные новости

Эксперт: Разработка новых запасов газа позволит Азербайджану выйти на новые рынки Европы
Эксперт: Разработка новых запасов газа позволит Азербайджану выйти на новые рынки Европы
11 июля 2023 г. 14:20
Политолог: Поставки азербайджанской нефти ускорят индустриализацию Таджикистана
Политолог: Поставки азербайджанской нефти ускорят индустриализацию Таджикистана
10 июля 2023 г. 14:41
Терминологическая комиссия: Запрета называть детей именем Мамед в Азербайджане не было
Терминологическая комиссия: Запрета называть детей именем Мамед в Азербайджане не было
10 июля 2023 г. 12:01
Политолог: Сотрудничество между Баку и Тираной исключительно благодаря президенту Ильхаму Алиеву
Политолог: Сотрудничество между Баку и Тираной исключительно благодаря президенту Ильхаму Алиеву
7 июля 2023 г. 18:57
Шамиль Айрым переизбран главой турецко-азербайджанской межпарламентской группы дружбы
Шамиль Айрым переизбран главой турецко-азербайджанской межпарламентской группы дружбы
7 июля 2023 г. 14:47
Новый председатель парламента Турции посетит Азербайджан
Новый председатель парламента Турции посетит Азербайджан
7 июля 2023 г. 14:23
Посол: Панама готова сотрудничать с Азербайджаном в создании и развитии СЭЗ
Посол: Панама готова сотрудничать с Азербайджаном в создании и развитии СЭЗ
6 июля 2023 г. 17:01
В Азербайджане оплата за парковку автомобилей будет только безналичной
В Азербайджане оплата за парковку автомобилей будет только безналичной
6 июля 2023 г. 16:34
Представитель Движения за суверенную Мартинику: Франция унижает нас, бесчеловечно обращается с нами
Представитель Движения за суверенную Мартинику: Франция унижает нас, бесчеловечно обращается с нами
6 июля 2023 г. 12:12
Назначен новый начальник Бакинского главного таможенного управления
Назначен новый начальник Бакинского главного таможенного управления
5 июля 2023 г. 20:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi