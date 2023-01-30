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Ильхам Алиев: На первом месте в азербайджано-венгерской повестке дня стоит энергетика

Ильхам Алиев: На первом месте в азербайджано-венгерской повестке дня стоит энергетика Я поручил всем членам нашей делегации быть на постоянной связи с коллегами для решения важных вопросов двусторонней повестки дня.
Энергетика
30 января 2023 г. 18:12
Ильхам Алиев: На первом месте в азербайджано-венгерской повестке дня стоит энергетика

Я поручил всем членам нашей делегации быть на постоянной связи с коллегами для решения важных вопросов двусторонней повестки дня.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев 30 января в Будапеште на встрече с президентом Венгрии Каталин Новак в расширенном составе.

"Конечно, на первом месте в нашей повестке дня стоит энергетика. И сегодня мы подпишем важный Меморандум о взаимопонимании, который я считаю очень важным шагом, поскольку это первый документ, который будет подписан для того, чтобы дать старт деятельности в сфере поставок природного газа", - отметил глава государства.

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Версия на английском языке Ilham Aliyev: Energy is on top of Azerbaijan-Hungary agenda
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Enerji məsələsi Azərbaycan-Macarıstan gündəliyində birinci yerdədir"

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