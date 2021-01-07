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Ильхам Алиев: Мы заново составили энергетическую карту Евразии

Ильхам Алиев: Мы заново составили энергетическую карту Евразии "В конце года – 31 декабря пришла еще одна радостная весть - был полностью сдан в эксплуатацию Южный газовый коридор. Был сдан в эксплуатацию его последний сегмент – ТАР".
Энергетика
7 января 2021 г. 19:04
Ильхам Алиев: Мы заново составили энергетическую карту Евразии
Ильхам Алиев

"В конце года – 31 декабря пришла еще одна радостная весть - был полностью сдан в эксплуатацию Южный газовый коридор. Был сдан в эксплуатацию его последний сегмент – ТАР".

Как сообщает Report, об этом 6 января на совещании в видеоформате, посвященном итогам 2020 года, сказал президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

"Впервые в истории азербайджанский газ уже доставлен на европейское пространство. Это – наше историческое достижение. Потому что инициаторами Южного газового коридора также были мы. Основную финансовую нагрузку мы также взяли на себя. Это проект, соединяющий многие страны, закладывает фундамент нового формата сотрудничества между данными странами и другими странами Евразии. Сегодня этот формат сотрудничества уже проявляется в транспортном, торговом секторах, а в дальнейшем проявится и в других секторах. Мы заново составили энергетическую карту Евразии. Мы построили три связанных между собой газопровода протяженностью 3 500 километров. Сдали в эксплуатацию проект "Шахдениз-2", и европейские потребители уже получают азербайджанский газ. Это выгодно и им, и нам. В то же время успешно велись работы и по другим проектам. Уверен, что разработка этих проектов принесет нам дополнительные дивиденды – как экономические, так и политические", - добавил президент.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: “Avrasiyanın enerji xəritəsini yenidən tərtib etdik”

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