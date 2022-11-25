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Ильхам Алиев: Мы получили заявки от более чем 10 европейских стран с просьбой либо увеличить, либо начать поставки газа в Европу

Ильхам Алиев: Мы получили заявки от более чем 10 европейских стран с просьбой либо увеличить, либо начать поставки газа в Европу После начала войны между Россией и Украиной мы получили заявки от более чем 10 европейских стран с просьбой либо увеличить, либо начать поставки газа в Европу.
Энергетика
25 ноября 2022 г. 15:39
Ильхам Алиев: Мы получили заявки от более чем 10 европейских стран с просьбой либо увеличить, либо начать поставки газа в Европу

После начала войны между Россией и Украиной мы получили заявки от более чем 10 европейских стран с просьбой либо увеличить, либо начать поставки газа в Европу.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев 25 ноября на международной конференции "Вдоль Среднего коридора: геополитика, безопасность и экономика".

"В настоящий момент мы рассматриваем эти заявки. Сейчас у нас нет достаточных объемов газа, чтобы удовлетворить всех их. Поэтому нам надо немедленно начать коммерческие переговоры, главным образом со странами, которые получают азербайджанский газ, потому что трубопроводы уже функционируют и существует необходимая правовая база", - отметил глава государства.

Говоря о плане расширения географии поставок, президент Азербайджана отметил: "Мы полностью поддерживаем европейские инициативы по строительству интерконнекторов. Закладка одного из них – Греция-Болгария – произошла в октябре в Софии, где присутствовал и я. Второй из них между Болгарией и Сербией будет готов в следующем году. Мы также активно работаем с правительством Албании по вопросу инвестиций в газораспределительную сеть Албании, поскольку такой сети в стране не существует. Албания является только транзитной страной. Но им тоже нужен газ для удовлетворения местных потребностей. Есть также проект о строительстве Ионически-Адриатического трубопровода, который будет охватывать три балканские страны. А для этого необходимо подключение всех участников в этот процесс, чтобы они сделали нужные шаги в данном направлении".

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