Ильхам Алиев: Мир изменился, вопросы энергобезопасности приобрели большую важность для каждой страны

Вопросы энергетической безопасности приобрели большую важность для каждой страны.

Вопросы энергетической безопасности приобрели большую важность для каждой страны.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на 9-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 1-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по зеленой энергетике.

"В мире произошло много изменений со времени 8-го Консультативного совета Южного газового коридора, который состоялся здесь год назад. Мир изменился. Вопросы энергетической безопасности приобрели все большую важность для каждой страны. И как мы обычно говорили во время встреч, энергетическая безопасность - это действительно вопрос национальной безопасности", - отметил глава государства.

Президент Азербайджана подчеркнул, что все, что было сделано посредством наших совместных усилий в направлении строительства новых маршрутов и привлечения новых источников, сейчас кажется гораздо более необходимым, чем когда-либо прежде.

"И хорошо, что мы все сделали вовремя. Мы не теряли времени зря, хотя в ходе реализации проекта Южный газовый коридор были определенные задержки. Но в целом мы просто были очень заинтересованы в скорейшем завершении этого проекта, и теперь, кстати, мы уже говорим о расширении. Южный газовый коридор был открыт всего чуть более двух лет назад, но уже сегодня мы говорим о расширении TANAP с 16 до 32 миллиардов кубометров и расширении TAP с 10 до 20 кубометров", - добавил глава государства.