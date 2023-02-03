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Ильхам Алиев: Мир изменился, вопросы энергобезопасности приобрели большую важность для каждой страны

Ильхам Алиев: Мир изменился, вопросы энергобезопасности приобрели большую важность для каждой страны Вопросы энергетической безопасности приобрели большую важность для каждой страны.
Энергетика
3 февраля 2023 г. 11:41
Ильхам Алиев: Мир изменился, вопросы энергобезопасности приобрели большую важность для каждой страны

Вопросы энергетической безопасности приобрели большую важность для каждой страны.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на 9-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 1-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по зеленой энергетике.

"В мире произошло много изменений со времени 8-го Консультативного совета Южного газового коридора, который состоялся здесь год назад. Мир изменился. Вопросы энергетической безопасности приобрели все большую важность для каждой страны. И как мы обычно говорили во время встреч, энергетическая безопасность - это действительно вопрос национальной безопасности", - отметил глава государства.

Президент Азербайджана подчеркнул, что все, что было сделано посредством наших совместных усилий в направлении строительства новых маршрутов и привлечения новых источников, сейчас кажется гораздо более необходимым, чем когда-либо прежде.

"И хорошо, что мы все сделали вовремя. Мы не теряли времени зря, хотя в ходе реализации проекта Южный газовый коридор были определенные задержки. Но в целом мы просто были очень заинтересованы в скорейшем завершении этого проекта, и теперь, кстати, мы уже говорим о расширении. Южный газовый коридор был открыт всего чуть более двух лет назад, но уже сегодня мы говорим о расширении TANAP с 16 до 32 миллиардов кубометров и расширении TAP с 10 до 20 кубометров", - добавил глава государства.

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