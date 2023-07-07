Ильхам Алиев: К концу этого года еще больше стран ЕС начнут получать природный газ из Азербайджана

Ильхам Алиев: К концу этого года еще больше стран ЕС начнут получать природный газ из Азербайджана

Сотрудничество между Азербайджаном и Албанией в энергетической сфере важно не только для наших стран, но и для большого количества других государств, в частности, стран-участниц проекта TAP, который является частью Южного газового коридора, пересекает тер

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