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Президент: Иностранные компании уверенно вкладывают большие средства и в Туркменистан, и в Азербайджан

Президент: Иностранные компании уверенно вкладывают большие средства и в Туркменистан, и в Азербайджан "Сегодня Туркменистан и Азербайджан - сравнительно молодые независимые государства, еще 30 лет нет, как мы стали независимыми государствами, но за эти годы смогли добиться огромных успехов. Таких, что сегодня уверенно идем вперед, решаем очень важные вопр
Энергетика
21 января 2021 г. 20:46
Президент: Иностранные компании уверенно вкладывают большие средства и в Туркменистан, и в Азербайджан
Ильхам Алиев

"Сегодня Туркменистан и Азербайджан - сравнительно молодые независимые государства, еще 30 лет нет, как мы стали независимыми государствами, но за эти годы смогли добиться огромных успехов. Таких, что сегодня уверенно идем вперед, решаем очень важные вопросы социального благосостояния, экономического развития, глобальных транснациональных проектов".

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев сказал на встрече с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым в формате видеоконференции в связи с подписанием между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Туркменистана Меморандума о взаимопонимании о совместной разведке, разработке и освоении углеводородных ресурсов месторождения "Достлуг" в Каспийском море.

"Страны, открытые для инвестиций. И в Туркменистан, и в Азербайджан иностранные компании уверенно вкладывают большие средства. Потому что уверены в том, что их средства будут защищены, и уверены в политической стабильности наших стран, что тоже является сегодня важнейшим фактором развития. Без стабильности развитие невозможно. Стабильность приводит к процветанию, благосостоянию, инвестициям, вниманию крупнейших международных компаний и тем самым укреплению роли стран на международной арене, их влияния. Говоря сегодня о схожести наших стран и в историческом плане, и в культурном плане, и о наших общих корнях, общности нашего языка, общей религии, конечно, мы трансформировали вот этот весь позитив сегодня в такое эффективное сотрудничество. Так что сегодня мы подписываем не просто меморандум о месторождении на Каспии, мы сегодня делаем очень важный шаг в будущем успешном развитии наших отношений", - сказал глава государства.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Xarici şirkətlər həm Türkmənistana, həm də Azərbaycana inamla böyük vəsait yatırırlar"

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