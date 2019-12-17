Ильхам Алиев: Иностранные инвесторы проявляют большой интерес к созданию возобновляемых видов энергии

"Рад, что иностранные инвесторы проявляют большой интерес к созданию возобновляемых видов энергии".

Как передает Report, об этом президент Ильхам Алиев сказал на встрече с президентом Открытого акционерного общества (ОАО) "Азерэнержи" Бабой Рзаевым.

"В настоящее время Министерство энергетики Азербайджана занимается этим вопросом, объявлен тендер, в котором участвуют компании, имеющие большой опыт в этой области. То есть, отрадно, что компании, желающие вкладывать инвестиции в Азербайджан, конкурируют между собой. В свое время мы старались убедить инвесторов вкладывать средства. А сейчас они сами проявляют интерес. Мы должны определить победителя тендера на открытых и прозрачных тендерных условиях. Это отрадно, так как речь идет о строительстве электростанций возобновляемых источников энергии мощностью примерно 400-500 мегаватт", - сказал глава государства.

Б.Рзаев отметил, что Яшминская ветряная электростанция мощностью 50 мегаватт работает на полную мощность. В 2018 году мы добились производства 60 миллионов, а в 2019 году – 80 миллионов киловатт/часов энергии. У нас уже есть данные на сегодняшний день. Это означает экономию примерно 13-14 миллионов кубометров газа, в этом есть большая необходимость. По Вашему поручению уже подготовлены все проектно-сметные документы Шурабадской ветряной электростанции мощностью 84 мегаватт справа от магистрали Баку-Губа – между старой и новой дорогами, решены вопросы приобретения земель, линий электропередачи, к этой работе подключена компания Vestas.

"Сегодня у нас генерационные мощности производят в объеме, превосходящем внутренние потребности. Это естественно, так как всегда должен быть резерв. Кроме того, созданные условия позволяют нам экспортировать электроэнергию, и сегодня эта отрасль приносит нашей стране валюту. Должен быть и экспорт, должны обеспечиваться и внутренние потребности. В то же время все мы должны знать, что внутренние потребности растут и будут расти. В первую очередь, растущее население, естественно, диктует необходимость ввода в эксплуатацию новых мощностей, с другой стороны - в этом году число приехавших в нашу страну иностранных гостей превысило 3 миллиона, поэтому, разумеется, энергетический потенциал, существующий в этом секторе услуг, должен расти. И, конечно, основной вопрос – это растущая промышленность. В нынешнем году промышленное производство в нашем ненефтяном секторе увеличилось на 14 процентов, сегодня реализуются другие наши проекты, связанные с индустриализацией. Создаются промышленные парки, промышленные зоны, новые промышленные предприятия. Все они требуют энергии. Поэтому мы должны предпринимать стратегические шаги так, чтобы потребности Азербайджана, в том числе связанные с промышленным производством, всегда обеспечивались энергетическими генерационными мощностями, подстанциями, линиями электропередачи, чтобы не было никаких проблем. Так же, как их нет сегодня. Поэтому уверен, что "Азерэнержи" и весь его коллектив и в следующем году будут достойно выполнять свой служебный долг, и в Азербайджане всегда будет обеспечиваться энергоустойчивость", - сказал Ильхам Алиев.