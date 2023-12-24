Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в открытии узловой подстанции "Агдам"

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Агдамский район.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Агдамский район.

Как передает Report, глава государства принял участие в открытии 110/35/10-киловольтной узловой подстанции «Агдам» Открытого акционерного общества "AзерЭнержи".

Президент ОАО "АзерЭнержи" Баба Рзаев проинформировал главу государства о проделанной на станции работе.

110/35/10-киловольтная узловая подстанция "Агдам" построена "АзерЭнержи" на территории села Шелли, расположенного на границе Агдамского района с Ходжалинским районом. К узловой подстанции "Агдам" от подстанции "Агдам-1" на расстоянии 10 километров проведена 110-киловольтная двухконтурная линия электропередачи, а над ней - внутри громозащитного троса 24-жильная волоконно-оптическая кабельная линия.

Было отмечено, что строительство этой подстанции на границе Агдама и Ходжалы имеет особое значение. Подключив к энергосистеме страны, наряду с некоторыми селами района, Ходжалы, Аскеран, Ходжавенд, Агдере, узловая подстанция "Агдам" в качестве резервного источника питания также обеспечивает надежность энергоснабжения региона. Для этого на подстанции также установлены запасные гнезда. В связи с восстановлением суверенитета в регионе в ближайшее время от узловой подстанции "Агдам" в Ханкенди будет проведена 110-киловольтная линия электропередачи, которая будет соединена с 110/35/10-киловольтными подстанциями "Шуша" и "Физули". Тем самым будет обеспечена двусторонняя подача электроэнергии. В то же время узловая подстанция "Агдам" также обеспечит 35-киловольтное энергоснабжение Ходжалы, Аскерана и других сел и поселков.

На узловой подстанции "Агдам" создана 110-киловольтная открытая распределительная установка, обеспечены подключение выключателей, разъединителей и другого технического оборудования, а также управление активами, процессами, ресурсами, немедленное устранение дефектов и автоматическое выполнение других операций посредством программного обеспечения. В Центре управления подстанции размещены цифровые закрытые распределительные устройства мощностью 35 и 10 кВ. Наряду с этим, Центр обеспечен противоаварийной автоматикой, микропроцессорным устройством релейной защиты, панелями автоматического управления, устройствами постоянного и переменного тока. На подстанции создана отвечающая современным требованиям микросистема SCADA, которая синхронизирована с центральной системой SCADA "АзерЭнержи".

Глава государства ввел в действие узловую подстанцию "Агдам".

Отметим, что ранее 13 февраля 2022 года с участием президента Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой были сданы в эксплуатацию 110/35/10-киловольтная подстанция "Агдам-1" ОАО "АзерЭнержи" и построенный рядом с ней Региональный центр цифрового управления "Карабах".