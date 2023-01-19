Ильхам Алиев: Есть потенциал для использования Среднего коридора и для поставки углеводородов

С этого года мы приступили к транзиту нефти из Казахстана, а не только из Туркменистана, который осуществляется уже на протяжении многих лет, и есть потенциал использования этого коридора и для углеводородов.

С этого года мы приступили к транзиту нефти из Казахстана, а не только из Туркменистана, который осуществляется уже на протяжении многих лет, и есть потенциал использования этого коридора и для углеводородов.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана, выступая на панельном заседании на тему "Евразийский Средний коридор: от пути до магистрали" в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

"Я считаю, что сейчас нам необходимо более тесное сотрудничество между всеми вовлеченными странами - в Центральной Азии, на Кавказе и в Европе - для активной работы над таможенным администрированием, достижения подхода "единого окна", и по тарифной политике. Поскольку нам нужно добиться привлекательности этого маршрута не только в силу отсутствия других маршрутов, но и с коммерческой точки зрения", - подчеркнул глава государства.